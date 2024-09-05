В Полтаве сообщили о 760 телах военных в морге после удара по учебному центру

По данным жителей Полтавы, в морге находятся 760 тел военнослужащих ВСУ, которые были уничтожены в результате удара ВС РФ по военному училищу, сообщает RG.RU .

После поражения центра, где обучались украинские солдаты, полтавский блогер Богдан опубликовал видео на эту тему. Один из его подписчиков заявил, что в морге находятся уже 760 тел военных.

Блогер прокомментировал эту цифру и заявил, что она еще не окончательная. По его словам, после удара трупы военных пришлось вывозить из училища с помощью множества КамАЗов. Он добавил, что многие тела были без конечностей.

Блогер также призвал украинские власти не умалчивать о правде.

ВС РФ нанесли высокоточный удар по военному учебному центру ВСУ в Полтаве во вторник. Отмечалось, что «Искандер» поразил цель в момент построения личного состава.