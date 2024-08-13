Опубликовано видео со стоящими на коленях пленными десантниками ВСУ
РВ: морпехи РФ поставили на колени пленных десантников ВСУ в Курской области
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Морские пехотинцы 810 бригады ВС РФ разгромили украинский десант, который участвовал в попытке вторжения в Курскую область, сообщается на Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Одна часть группы противника была уничтожена. Выживших взяли в плен. С ними опубликовали запись.
На ней видно, как связанные украинские солдаты стоят на коленях. Глаза у них закрыты.
Ранее бывший сосед президента Украины Владимира Зеленского передал ему «привет» из российского плена. Он сказал, что Киев, в отличие от РФ, отправляет своих солдат в мясорубку.