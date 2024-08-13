Бывший сосед Зеленского передал ему «привет» из российского плена

Бывший сосед украинского президента Владимира Зеленского Юрий Даниленко обратился к нему, находясь в плену у ВС РФ, сообщает РИА Новости .

Его захватили добровольцы, служащие в российском отряде «Невский». Даниленко передал «привет» украинскому президенту, назвал его Вовой и предложил сравнить условия содержания пленных.

Мужчина сказал, что Украина, в отличие от России, кидает людей «на отработку», как пушечное мясо. Даниленко отметил, что рос вместе с Зеленским в одном дворе в Кривом Роге.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что США задумываются о замене главы Украины. Дело в том, что избирательный штаб американского вице-президента Камалы Харрис обсуждает возможность заключить перемирие между Москвой и Киевом уже в сентябре–октябре.