Политолог Марков: США хотят заменить Зеленского, так как он против перемирия

Избирательный штаб вице-президента США и кандидата на пост президента Штатов Камалы Харрис обсуждает возможность заключить перемирие между Россией и Украиной уже в сентябре–октябре перед выборами. Однако президент Украины Владимир Зеленский против, и США задумываются о его замене. Об этом РИАМО рассказал политолог Сергей Марков.

Ранее служба внешней разведки РФ сообщила, что элиты США недовольны Зеленским и ему ищут замену. Вместо нынешнего президента Украины хотят поставить более управляемого кандидата.

«Избирательный штаб Харрис обсуждает возможность заключить перемирие уже в сентябре–октябре перед выборами. Однако Зеленский против. Его могут переизбрать или убить, и он это понимает. Его идея — продолжать войну бесконечно. Американцы же начали задумываться о его замене», — сказал Марков.

Он добавил, что Зеленский буквально «сошел с ума» на войне и понимает, что, если она закончится, начнутся выборы и ему придется ответить за полмиллиона жертв.

«Ему скажут: „За что воевали? Надо было договариваться с русскими давным-давно, а вместо этого получили худшие условия и убили полмиллиона человек“», — отметил политолог.

Сергей Марков напомнил, что недавно было большое интервью экс-главы Белого дома и кандидата на пост президента Штатов Дональда Трампа, в котором он обозначил украинский вопрос центральной темой своей избирательной кампании.

«Хотя, конечно, основные темы — это миграция, экономический рост и плохая инфраструктура в США, но украинская тема также важна. 83% американцев считают, что существует угроза гибридной войны между Америкой и Россией на территории Украины, которая может перерасти в ядерную войну и полное уничтожение Америки российскими ядерными ракетами», — рассказал эксперт.

Политолог указал на то, что Трамп прямо сказал: главная угроза — это не климат, как утверждают демократы, а именно угроза ядерной войны.