Опубликовано свидетельство о браке звезды «Дома-2» Лены Миро с американцем

Телеканал РЕН ТВ опубликовал свидетельство о браке блогера и звезды телепроекта «Дом-2» Лены Миро (Мироненко) с фотографом из США Ричардом Прайдом. Церемония бракосочетания состоялась в ноябре 2017 года в американском штате Колорадо.

Ранее по Сети распространились сообщения, что Лена Миро якобы разбилась в автокатастрофе в США, впала в кому и скончалась. Однако экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев настаивает, что она жива.

«Я точно знаю, что она не водит автомобиль и у нее не было (водительских — ред.) прав. Вот это я знаю точно. Из правдивых новостей: она ребенка родила не так давно. И она это скрывала», — заявил Солнцев.

Он подчеркнул, что Миро может разыгрывать собственную смерть с целью громкого возвращения на российское телевидение.

Лена Миро — известный блогер, писательница и скандальная светская дама, получившая популярность как автор личного блога в соцсети Live Journal. В прошлом году Миро решила взять паузу и с тех пор не появлялась на публике.