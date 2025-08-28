Опубликован рейтинг лучших колледжей Москвы

Московские власти составили топ-20 лучших колледжей города по итогам 2024-2025 учебного года. Департамент образования и науки столицы оценил работу образовательных учреждений и опубликовал результаты исследования. Рейтинг колледжей разделили на три части в соответствии с общими баллами: с первого по третье место, затем с четвертого по 10 место и с 11 по 20 места.

В первую тройку лучших колледжей вошли образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования с общим рейтингом не менее 223,759 балла. С четвертого по 10 место расположились образовательные организации Москвы, реализующие программы среднего профессионального образования с общей оценкой не менее 189,026 балла. С 10 по 20 место заняли образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования с общей оценкой не менее 166,173 балла.

В топ-3 лучших столичных колледжей вошли образовательные учреждения, расположенные в двух столичных округах: два из них находятся в Центральном округе, а третий — в Юго-Восточном округе.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А. А. Николаева»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж связи № 54» имени П. М. Вострухина;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26».

Лучшие столичные колледжи, занявшие в рейтинге с четвертого по 10-е места находятся в пяти округах: по одному колледжу в Западном, Северном, Северо-Восточном и Центральном округах. Еще три колледжа, включенных в рейтинг, находятся в Южном округе Москвы.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский индустриальный колледж»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж Московского транспорта»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский технологический колледж имени И. А. Лихачева»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий „Царицыно“».

Оставшиеся 10 колледжей, занявших в рейтинге с 11 по 20 строчку, находятся в шести столичных округах: по одному колледжу находятся в Западном и Юго-Восточном округе, еще по два образовательных учреждения расположены в Восточном, Северном, Северо-Восточном и Южном округах.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский образовательный комплекс ЗАПАД»;

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж предпринимательства № 11»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж сферы услуг № 10»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский колледж архитектуры и градостроительства»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский педагогический колледж»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Медицинский колледж № 1»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Образовательный комплекс градостроительства „Столица“».

Ранее власти Москвы опубликовали топ-20 лучших столичных школ. Территориально три лучших столичных школы находятся в Восточном округе, одна в Западном округе. По две школы расположены в Новомосковском и Северо-Западном округах. Шесть школ, вошедших в топ-20, находятся в Центральном округе столицы, четыре школы расположены в Юго-Западном округе и еще две — в Южном округе.