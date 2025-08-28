Опубликован рейтинг лучших школ Москвы

Департамент образования и науки Москвы проанализировал работу столичных школ в период учебного года с 2024 по 2025 год, составил топ-20 лучших школ, затем опубликовал его. В соответствующий рейтинг вошли только те образовательные учреждения, в которых учится минимум три человека, а сама школа оценивается не менее 870,813 баллов.