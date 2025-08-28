Опубликован рейтинг лучших школ Москвы
Фото - © Медиасток.рф
Департамент образования и науки Москвы проанализировал работу столичных школ в период учебного года с 2024 по 2025 год, составил топ-20 лучших школ, затем опубликовал его. В соответствующий рейтинг вошли только те образовательные учреждения, в которых учится минимум три человека, а сама школа оценивается не менее 870,813 баллов.
В итоге в топ-20 школ Москвы вошли следующие образовательные учреждения:
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа No 1502 „Энергия“»;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа No 444»;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа No 2036»;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Московская гимназия на Юго-Западе No 1543 имени народного учителя Российской Федерации Ю. В. Завельского»;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа No 2070 имени Героя Советского Союза Г. А. Вартаняна»;
- Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа „ЛЕТОВО"Северо-Восточный»;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа No 1568 имени Пабло Неруды»;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Курчатовская школа»;
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики“. Лицей»;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа No 1501»;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа No 179»;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Пятьдесят седьмая школа»;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа No 1535»;
- Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа Центра педагогического мастерства»;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа No 1363»;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В. И. Чуйкова»;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей „Вторая школа“ имени В. Ф. Овчинникова»;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа No 2007 ФМШ»;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Бауманская инженерная школа No 1580»;
- Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа No 548 „Царицыно“».
Территориально три лучших столичных школы находятся в Восточном округе, одна в Западном округе. По две школы расположены в Новомосковском и Северо-Западном округах. Шесть школ, вошедших в топ-20, находятся в Центральном округе столицы, четыре школы расположены в Юго-Западном округе и еще две — в Южном округе.