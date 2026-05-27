В Сергиево-Посадском округе закупили 44 единицы техники

Автопарк МБУ «Благоустройство СП» в Сергиево-Посадском округе пополнится 44 единицами новой техники до конца месяца. Машины будут использоваться для круглогодичной уборки городских территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

МБУ «Благоустройство СП», обслуживающее Сергиево-Посадский округ, продолжает обновлять материально-техническую базу. Всего в организацию поступят 44 единицы новой техники. Часть машин уже готова к работе, еще одно пополнение ожидается к концу месяца — это позволит полностью укомплектовать техническую базу учреждения.

Техника рассчитана на круглогодичное использование. Благодаря переоборудованию ее можно применять как в летний, так и в зимний период для уборки городских территорий.

«Постепенное обновление материально-технической базы позволит нашему МБУ перейти к самостоятельному содержанию и уборке территорий, отказавшись от привлечения подрядных организаций», — отметила глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

В ближайшее время новая техника выйдет на улицы Сергиева Посада и приступит к наведению порядка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.