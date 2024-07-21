Baza: Глюк’oZa не пила коньяк Неnnеssy из райдера перед концертом в Красноярске

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa не пила элитный коньяк Неnnеssy XO перед скандальным концертом в Красноярске. Организаторы намерены подать в суд на исполнительницу, сообщает Baza .

Ранее певица чуть не сорвала праздничный концерт на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, Наталья чесалась, перестала попадать в слова и ноты, задавая глупые вопросы аудитории и трогала себя за интимные места.

Во время концертного тура Наталья остановилась в люксовом номере красноярского отеля Novotel. Его стоимость составляет 24 тыс. рублей в сутки. Для передвижения по городу в райдере Глюк’oZы запрашивается Mercedes-Benz S-класса в 223-м кузове с температурой «ниже 24 градусов Цельсия» в салоне и «молчаливым водителем».

В гримерке артистки не должно быть камер видеонаблюдения, при этом кона должны быть плотно завешены. Также в гримерной комнате артистку ожидали много фруктов, закусок, 2 горячих блюда и коньяк Неnnеssy XO. Однако после концерта в Красноярске бутылка элитного коньяка осталась на столе нетронутой.

Организатором концерта является алюминиевая компания «РУСАЛ» миллиардера Олега Дерипаски. Сначала Глюк’oZа хорошо исполнила две первые композиции, но затем поведение артистки резко изменилось. Организаторы хотели прервать концерт, однако, согласно договору, любое препятствие работе музыкального коллектива облагается штрафом. Таким образом, Наталья провела на сцене почти 1 час.

Представители «РУСАЛа» заявили, что намерены подать к Наталье Чистяковой-Ионовой судебный иск за ненадлежащее исполнение условий контракта.