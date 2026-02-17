Опрос показал любимые начинки для блинов у россиян

сегодня в 15:41

Россияне больше всего любят сметану в качестве начинки для блинов на Масленицу

Жители России в период Масленицы рассказали, какие блины предпочитают больше всего. Лидером стала сметана, за нее проголосовали 28% опрошенных. В исследовании участвовали 6,1 тысячи человек, сообщает kp.ru .

По данным опроса, второе место заняли блины с икрой — 17%. На третьей позиции десертный вариант со сгущенкой, который набрал 16% голосов.

13% респондентов выбрали блины с мясом, отметив, что это сытное блюдо подходит для любого приема пищи. Еще 9% предпочитают начинку из творога, называя такие блины удачным вариантом для завтрака. По 6% голосов получили варенье и рыба, 3% — мед. Столько же участников указали другие варианты.

«Сгущенка как будто создана для блинов», — рассказал один из участников опроса.

Другой респондент отметил, что предпочитает сочетание сладкого блина с соленой начинкой, например, икрой.

Среди нестандартных вариантов участники назвали намазку из обжаренных яиц, ветчину с сыром и соленую карамель.

