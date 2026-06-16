Опрос показал, что 55,6% россиян не отдохнут летом 2026 года

Большинство участников опроса GdeRabota.ru не собираются уходить в отпуск в летние месяцы 2026 года. Доля желающих отдохнуть летом оказалась ниже половины, сообщает Газета.ru .

Сервис по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru провел опрос почти 1 тыс. россиян. По его данным, 55,6% респондентов не планируют брать отпуск летом 2026 года, а 44,4% собираются сделать это.

41,4% опрошенных отказались от летнего отпуска по собственному желанию. Еще 8,0% назвали причиной производственную необходимость, 6,1% сообщили, что работодатель не готов согласовать отдых летом.

Летом компании часто сталкиваются с повышенной нагрузкой и нехваткой сотрудников. Это особенно заметно в торговле, логистике, строительстве, производстве и сфере услуг.

76,6% россиян не подстраивают отпуск под наиболее выгодные месяцы или не знают о такой возможности. Обычно летом отдыхают 52,4%, осенью — 17,1%, зимой — 9,4%, весной — 7,5%; 29,1% готовы отдыхать в любое время года.

В 2026 году наиболее выгодными для отпуска считаются июль и октябрь: в месяцы с большим числом рабочих дней разница между зарплатой и отпускными минимальна. Россияне чаще выбирают даты по личным планам и рабочим обстоятельствам, а не по размеру выплат.

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