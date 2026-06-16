В Подмосковье запустили сервис поиска доноров крови для животных

Цифровая платформа «Одной крови» помогает владельцам домашних животных в Московской области оперативно находить доноров для срочного переливания. С конца апреля сервис работает в пилотном режиме и доступен также через чат-бот в мессенджерах. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Платформа объединяет владельцев животных, которым требуется переливание, и хозяев питомцев-доноров в единую базу. Пользователю необходимо указать регион, группу крови и данные животного, после чего система подбирает подходящие варианты. Связаться друг с другом стороны могут напрямую и организовать процедуру совместно с ветеринарной клиникой.

С конца апреля в регионе в пилотном режиме работает мобильное приложение сервиса. Оно доступно через чат-бот в мессенджере MAX и Telegram.

На платформе также можно зарегистрировать питомца в качестве донора, заполнив анкету. Повторная донация допускается не ранее чем через два месяца в соответствии с ветеринарными требованиями. По рекомендациям Национальной ветеринарной палаты, донором может стать животное в возрасте от 1 до 8 лет с ежегодной вакцинацией, регулярной обработкой от паразитов и без инфекционных и хронических заболеваний.

Организаторы проекта предусмотрели систему бонусов для участников, включая корма и товары для животных. По их словам, сервис развивает культуру взаимопомощи среди владельцев и служит дополнительным инструментом экстренной помощи питомцам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.