Опрос: 70% жителей Нижнего Новгорода считают себя приверженцами ЗОЖ

Семь из десяти экономически активных жителей Нижнего Новгорода считают себя сторонниками здорового образа жизни (ЗОЖ). Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob, сообщает ИА «Время Н» .

22% респондентов высказали полную уверенность в том, что ведут здоровый образ жизни, еще 48% считают, что они близки к ЗОЖ. Оставшиеся 30% отмечают, что подобный образ жизни им не близок.

Мужчины чаще женщин уверены, что придерживаются правил ЗОЖ. Среди мужчин об этом сказали 25%, а среди женщин — 19%. Молодые люди до 34 лет более склонны придерживаться принципов ЗОЖ (26%), а люди старше 45 лет составляют 17%.

Среди специалистов, кто однозначно относят себя к приверженцам ЗОЖ, чаще встречаются инженеры, менеджеры по продажам, экономисты и учителя.

Понятие ЗОЖ для горожан включает в себя разные аспекты: 60% опрошенных связывают его с регулярными физнагрузками и активностью, 53% — с правильным питанием, 42% — с отсутствием вредных привычек. Еще важны для ЗОЖ соблюдение режима дня (16%) и поддержание спокойствия и позитивного настроя (9%).