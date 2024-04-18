Опять не пускают: ЕСПЧ не стал снимать с Киркорова запрет на въезд в Литву
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Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет въезда в Литву, сообщает РБК.
В суде отметили, что оценка властей Литвы была основана на заявлениях и поведении исполнителя. Она не была необоснованной. Также ЕСПЧ вспомнил тот факт, когда Киркоров называл себя «представителем Владимира Путина на сцене».
По заявлению ЕСПЧ, артист не подал жалобу в суд Литвы для возмещения ущерба из-за потери доходов от концертов и пока не исчерпал внутригосударственные средства правовой защиты.
В своей жалобе исполнитель упомянул других российских певцов, которым въезд в республику не закрывали. Он назвал меры в отношении себя дискриминационными.
Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву сроком на 5 лет в 2021 году.