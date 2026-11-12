Сбер увеличил курс списания бонусов «Спасибо» в Зеленый день

В честь дня рождения Сбера покупки становятся выгоднее: с 12 по 15 ноября бонусы можно списывать по курсу 1 бонус = 1,85 рубля. Условия действуют на товары партнеров экосистемы из подборок раздела «Для жизни» в СберБанк Онлайн. Юные клиенты могут воспользоваться праздничным курсом через приложение СберKids, сообщает пресс-служба банка.

В этом году Зеленый день приурочен к 185-летию банка и впервые проходит в расширенном формате — больше месяца клиенты могли накапливать повышенные бонусы Спасибо, чтобы затем потратить их по праздничному курсу. Число партнеров акции стало рекордным и превысило 50: к ней присоединились крупнейшие ретейлеры и сервисы экосистемы.

К Зеленому дню Сбер и Rambler&Co провели совместное исследование и выяснили, что россияне планируют покупать на осенних распродажах, как распределяют семейный бюджет и на что готовы потратить больше запланированного. По данным Сбера, в прошлом году наиболее заметный рост расходов пришелся на маркетплейсы, магазины одежды и обуви, а также товаров для дома и ремонта. В середине ноября траты в этих категориях превышали привычные показатели на 20–50%.



За счет семейного бюджета



Как показало исследование, осенние распродажи для многих россиян становятся частью планирования семейного бюджета. Чаще всего покупатели выделяют деньги на сезон скидок из общего семейного бюджета (40%), 16% заранее самостоятельно копят на покупки, а 10% оплачивают их из текущих доходов. При этом каждый девятый (11%) рассчитывает использовать накопленные бонусы и кешбэк. В прошлом году во время Зеленого дня клиенты Сбера списали 1,2 трлн бонусов Спасибо.

Для 21% опрошенных это прежде всего возможность купить необходимые товары дешевле. Еще 11% используют скидки, чтобы приобрести более дорогие или качественные вещи, и столько же — чтобы запастись нужными товарами на несколько месяцев вперед. Однако каждый четвертый (25%) признает, что сезон скидок, напротив, приводит к незапланированным тратам.



Близкие на первом месте



Почти треть участников исследования (32%) планируют во время осенних распродаж покупать товары для всей семьи. Столько же (32%) не выделяют конкретного члена семьи, для которого совершают покупки в первую очередь. Еще 23% преимущественно выбирают товары для себя.

Когда приходится выбирать между собственными желаниями и потребностями близких, россияне нередко отдают предпочтение семье. Так, 22% готовы отказаться от покупки для себя ради детей, 12% — ради супруга или партнера, еще 9% — ради родителей и других родственников. Таким образом, 43% опрошенных готовы отложить собственные покупки ради близких.

Среди наиболее востребованных семейных покупок в сезон распродаж — бытовая техника и электроника (17%), одежда и обувь (16%), подарки близким (16%), мебель и товары для дома (12%), а также продукты питания и повседневные товары (10%). В Зеленый день можно будет выгоднее позаботиться не только о покупках, но и о защите себя и близких — СберСтрахование предложит скидки на страховые полисы до 50%.



Больше, чем планировали



Выгодные предложения нередко заставляют покупателей пересматривать первоначальные планы, особенно когда речь идет о покупках для близких. Более половины участников исследования (57%) хотя бы иногда приобретают для детей и других членов семьи больше, чем собирались. При этом 43% делают это время от времени, когда находят подходящие предложения, а 14% — часто.

В то же время 16% стараются редко выходить за рамки запланированных расходов, а 12% придерживаются заранее составленного списка покупок. Еще 15% не покупают для детей и близких больше, чем планировали.

Крупные покупки тоже нередко оказываются в списке незапланированных расходов. Новый ноутбук, смартфон или техника для дома могут долго оставаться в списке желаний, особенно когда семейный бюджет уже распределен. В Зеленый день можно будет потратить меньше, списав накопленные бонусы по новому курсу. В специальные подборки вошли кофемашина Jura E8, игровая консоль Sony PlayStation 5, часы Apple Watch и смартфон Samsung Galaxy.

Исследование проводилось на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 29 октября по 5 ноября 2026 года. В опросе приняло участие более 2000 интернет-пользователей. Данные о покупательских привычках приведены среди респондентов, которые планируют или рассматривают покупки во время осенних распродаж.