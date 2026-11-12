Герман Греф и Сергей Кравцов провели первый открытый урок школьного курса по ИИ

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и министр просвещения России Сергей Кравцов провели первое открытое занятие «Искусственный интеллект и как с ним общаться безопасно» в школе № 1448 в Москве. Вместе с учениками 5–7-х классов они обсудили возможности современных ИИ-технологий, их применение в повседневной жизни и правила безопасного использования. На мероприятии дали старт апробации нового внеурочного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность», в разработке которого участвовал Сбер. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По словам Грефа, дети активно осваивают искусственный интеллект, и их вовлеченность выше ожидаемой. Поэтому школьников нужно учить безопасному и грамотному использованию нейросетей, объясняя их устройство, возможности и риски.

«Искусственный интеллект развивается стремительно, и образовательные программы должны меняться вместе с ним. Именно поэтому так важно тесное сотрудничество технологических компаний и Министерства просвещения. Сбер участвует в разработке нового курса по ИИ на базе ГигаЧата. Совместно с Министерством просвещения создаем специализированную нейросеть для школьного образования, которая будет учитывать особенности обучения и возраст учеников. Наша задача — помочь детям не только освоить современные технологии, но и научиться использовать их для получения знаний и развития своих способностей», — отметил Герман Греф.

В ходе урока школьники узнали, как искусственный интеллект помогает решать повседневные задачи и в каких ситуациях важно самостоятельно оценивать информацию и принимать решения. Участники также обсудили принципы работы нейросетей, как распознавать недостоверную информацию и защищать персональные данные.

Новый внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» познакомит школьников с принципами работы ИИ, возможностями его применения и правилами безопасного взаимодействия с современными технологиями. Особое внимание в программе уделено развитию критического мышления, распознаванию фейков, защите персональных данных и формированию навыков цифровой гигиены. Курс поможет педагогам расширить знания об искусственном интеллекте и применять новые технологии при преподавании других дисциплин.

Апробация курса продлится до 23 декабря 2026 года и охватит более 1 тыс. образовательных организаций в разных регионах России для учеников 5–11-х классов. С нового учебного года обновленный курс планируется внедрить во всех школах страны, а также на первых двух курсах организаций среднего профессионального образования до конца второго полугодия 2027 года.

Материалы курса разработаны под руководством Минпросвещения России при участии Минцифры России, Альянса в сфере искусственного интеллекта, Сбера и других отечественных разработчиков нейросетей, ведущих педагогов, отраслевых объединений и экспертов образовательных организаций.