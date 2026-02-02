Операторы-психологи системы-112 Подмосковья оказали помощь 480 заявителям в 2026 г

Операторы-психологи системы-112 Московской области с начала 2026 года оказали психологическую помощь 480 жителям и гостям региона в экстренных ситуациях, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Операторы-психологи региональной системы-112 Подмосковья оказывают поддержку людям, попавшим в чрезвычайные ситуации, до прибытия профильных служб. Специалисты остаются на связи с заявителями, помогают справиться со стрессом и сопровождают их до стабилизации ситуации.

Система-112 Московской области работает с 1 июня 2015 года. За это время операторы-психологи приняли и обработали более 45 тысяч обращений. Только с начала 2026 года помощь была оказана 480 раз, что подчеркивает востребованность работы специалистов.

Операторы-психологи дежурят круглосуточно и готовы оказать помощь жителям и гостям региона в любое время. Система-112 объединяет экстренные службы, такие как скорая медицинская помощь, МЧС, полиция, ГИБДД и аварийная газовая служба. При поступлении обращения оператор немедленно передает информацию в соответствующие службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.