Оперативник МВД перечислил методы защиты дома от воров в новогодние праздники

Во время новогодних праздников часто увеличивается количество преступлений. Чтобы защитить квартиру или дом на случай отъезда, важно придерживаться ряда рекомендаций, о них радио Sputnik рассказал экс-оперативный сотрудник МВД РФ Михаил Игнатов.

Проще всего обезопасить жилье, установив сигнализацию и заказав услуги вневедомственной охраны. Если кто-то попытается зайти в квартиру или дом, то вооруженные бойцы приедут на место в течение 3-10 минут в Москве и области.

Второй способ защитить квартиру, дом — установить звуковое сигнальное устройство ревун. Датчик крепится на дверь.

Если в квартиру заходит злоумышленник, предмет начнет громко «кричать» через динамик. Факт проникновения преступника в жилище заметят даже соседи, и он, скорее всего, уйдет.

Также можно установить в квартире или доме камеры видеонаблюдения. Либо попросить присмотреть за жильем соседей.

Помимо этого, Игнатов порекомендовал не говорить посторонним людям о планах отъезда. Фотографии об отъезде в соцсети тоже лучше не выкладывать.

Ранее в Подмосковье преступники ограбили дом «люксового» блогера Антона Фадеева. У него украли украшений на сумму около 1 млн рублей.