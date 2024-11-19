В Подмосковье четверо грабителей приковали к батарее «люксового» блогера

В Подмосковье ограбили дом «люксового» блогера Антона Фадеева. Четверо преступников приковали мужчину к батарее, а его жену связали скотчем, сообщает Baza .

Дерзкое ограбление произошло 18 ноября. Злоумышленники пробрались в дом блогера в коттеджном поселке Белага. Когда хозяев дома обездвижили, грабители принялись опустошать шкатулки с драгоценностями. В итоге они вынесли украшений на 1 млн рублей и скрылись.

Предположительно, Фадеев сам навел грабителей на арендованный дом. В коттедже не было сигнализации. Более того, блогер ведет социальные сети и называет себя «фаундером» (основателем — ред.). Фото дорогого дома и люксовых автомобилей также часто появлялись на странице Фадеева, что и могло привлечь преступников.

Ранее стало известно, что полиция Москвы разыскивает злоумышленника, который напал на популярную мотоблогершу Анютамини и пытался угнать ее мотоцикл. Неизвестный также избил девушку ногами и распылил ей в лицо баллончик, после чего отнял смартфон и скрылся.