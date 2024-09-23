«Поджидал именно меня»: Анютамини рассказала, как ее ограбили в Москве

Полиция Москвы разыскивает злоумышленника, который напал на популярную мотоблогершу Анютамини и пытался угнать ее мотоцикл. Неизвестный также избил девушку ногами и распылил ей в лицо баллончик, после чего отнял смартфон и скрылся, сообщает kp.ru .

Инцидент произошел вечером 21 сентября примерно в 22:30. По словам девушки, неизвестный мужчина ждал ее у дома на Волоколамском шоссе. Анютамини (Анна Макаренкова) подъехала на своем мотоцикле к зданию, и в этот момент на нее напал мужчина в сером спортивном костюме, балаклаве и перчатках. Он столкнул блогершу с мотоцикла и попытался угнать байк, однако попытка завести транспорт не увенчалась успехом.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас его ищут.

«Совершенно точно можно сказать, что он поджидал именно меня. Одна из камер видеонаблюдения сняла, что он приехал за 14 минут до моего появления», — заявила Макаренкова.

Она добавила, что на месте были и другие люди, однако они не интересовали злоумышленника. Кроме того, у мужчины в руках была палка — предположительно, для того, чтобы кинуть ее под колеса мотоцикла.

Девушка убеждена, что целью грабителя был либо мотоцикл Ducati Panigale SP2 2023 года стоимостью более 5 млн рублей, либо же он хотел по каким-то причинам запугать мотоблогершу.

Анна пока не может понять, кому могло понадобиться нападение на нее.

Сейчас девушка напугана и боится выходить из дома. По словам блогерши, после нападения у нее остались синяки, ссадины и ожоги глаз.

Кроме того, в результате налета неизвестного пострадал и мотоцикл — его восстановление может обойтись в более чем 500 тыс. рублей, считает мотоблогерша.