Опасные игры: кинолог назвал 5 вещей, которые нельзя делать с собакой

Игра — важная часть коммуникации между хозяином и собакой, ее социализации, отличный вариант умственной нагрузки. Однако многие даже не догадываются о том, что привычные развлечения на самом деле вредят питомцу, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Неправильная игра может не просто привести к травмам, а способствовать закреплению нежелательного поведения у собаки, исправить которое впоследствии будет довольно трудно. О некоторых ошибках люди могут даже не догадываться, поэтому важно периодически перепроверять технику безопасности», — уверен Голубев.

Перетягивание до победного конца

Оказывается, популярный вид игры — перетягивание канатика — имеет свои правила в кинологии. Здесь не должно быть однозначного победителя. Если все время выигрывает собака — может со временем закрепиться доминантное поведение. Если вы никогда не отдаете игрушку — это рано или поздно лишает интереса.

Нельзя также вырывать игрушку из цепкой хватки, лишь бы победить, тем более поднимать собаку на игрушке в воздух — это опасно. Если хотите мирно забрать канатик, лучше попытайтесь совершить обмен в виде вкусного лакомства.

Игры на скользких поверхностях

Скольжение на льду или скользком полу — это не повод для забавы. Координации движений это также не способствует. Если во время бега у собаки разъезжаются ноги, это как минимум создает колоссальную нагрузку на связки. В максимуме — рано или поздно приведет к серьезной травме, дисплазии, переломам. Особенно опасно это для щенков, у которых организм еще формируется.

Играть нужно на траве, земле, собачьей площадке со спецпокрытием, на ковролине с низким ворсом, но не на ковре.

Никто из вас не «живая игрушка»

Собака — существо со своими личными границами. Если во время игры сжимать ее в приступе эмоций, сворачивать калачиком, загибать ей уши — можно уверенно сказать, что ей это не нравится. Кроме того, таким образом она приучается защищаться и проявлять агрессию. Особенно часто подобное происходит с маленькими породами, которые не могут дать хозяину отпор. Не стоит разрешать детям относиться к питомцам несерьезно во время игры — часто им свойственно мучить собаку.

То же самое касается и взрослых— собака не должна кусать во время игры, просто потому что ей хочется. Прежде всего не стоит совать руки и не дразнить ее пальцами. Если питомец случайно прикусил — не ругать, а громко сказать: «Ай», резко остановить игру, отвернуться.

Кидание палок

Собаки обожают приносить палки, сухие ветки, а хозяин кидает предмет в ответ, особенно во время прогулки в лесу. Однако подобная «замена» игрушки крайне опасна. Животное в приступе возбуждения может насадить пасть на острый сучок, щепки и занозы могут застрять в горле — достать их без вреда даже ветеринару будет довольно сложно. Поэтому нужно выбирать только прочные безопасные игрушки.

Игра после еды

Помимо этого, нужно запомнить строгое правило: между едой и активной игрой — перерыв минимум час. Игры сразу после обеда, особенно если они предполагают апортировку, прыжки, смертельно опасны — могут привести к завороту желудка. Это смертельное состояние. Сразу есть после игры тоже не стоит — пока собака в возбуждении, она может начать быстро есть и заглатывать пищу, заключил Голубев.

