«Опасное решение»: полковник НАТО раскритиковал отправку ракет ATACMS ВСУ
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Полковник НАТО Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom, заявил, что Америка приняла опасное для себя решение, когда отправила на Украину ракеты дальнего действия ATACMS, пишет РИА Новости.
По мнению Уилкерсона, это очень «опасное решение, которое может привести к катастрофе».
«У Путина есть полное право ответить в той же манере или даже гораздо жестче», — предупредил эксперт.
По мнению полковника, президент Украины Владимир Зеленский принимает странные решение, а с дальнобойными ракетами может создать рискованные ситуации в том числе для США. Уилкерсон также выразил уверенность, что отправленные ВСУ ракеты существенным образом не помогут, так как у России достаточно ресурсов, чтобы противостоять подобным ударам.
Ранее советник губернатора Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что США передали дальнобойные ракеты ATACMS Украине. Передача проводилась тайно в рамках нового пакета военной помощи.