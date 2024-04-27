«Опасное решение»: полковник НАТО раскритиковал отправку ракет ATACMS ВСУ

Полковник НАТО Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom, заявил, что Америка приняла опасное для себя решение, когда отправила на Украину ракеты дальнего действия ATACMS, пишет РИА Новости .

По мнению Уилкерсона, это очень «опасное решение, которое может привести к катастрофе».

«У Путина есть полное право ответить в той же манере или даже гораздо жестче», — предупредил эксперт.

По мнению полковника, президент Украины Владимир Зеленский принимает странные решение, а с дальнобойными ракетами может создать рискованные ситуации в том числе для США. Уилкерсон также выразил уверенность, что отправленные ВСУ ракеты существенным образом не помогут, так как у России достаточно ресурсов, чтобы противостоять подобным ударам.

Ранее советник губернатора Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что США передали дальнобойные ракеты ATACMS Украине. Передача проводилась тайно в рамках нового пакета военной помощи.