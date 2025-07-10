Переехала в отель: девушке Старовойта пришлось покинуть их дом в Подмосковье

Девушка Старовойта вынужденно покинула их дом в Подмосковье и переехала в отель

Девушка бывшего министра транспорта Романа Старовойта, покончившего с собой в Одинцове, покинула их дом в Подмосковье и съехала в отель. Недвижимость, в которой женщина проживала до этого, оказалась опечатана силовиками, сообщает Mash .

Полина К. сначала хотела отправиться жить к маме на Патриаршие пруды в Москве. Однако затем рассказала знакомым, что и это имущество опечатано.

Жители Курска поделились, что мать Полины до этого торговала вещами на центральном рынке города. Сама девушка во время диалога с приятелями уверяла, что не воровала средства и не знала о делах Старовойта.

После смерти возлюбленного у Полины началась бессонница. Девушка в шоке от случившегося. Также ее могут отчислить из ординатуры МНИОИ им. П. А. Герцена — там она проходит обучение на онкоортопеда.

Еще в беседе со знакомыми девушка говорила, что хотела бы вернуться в Курск. Однако ей намекнули, что это может быть небезопасно.

Журналисты поговорили с жителями Курской области, и они поделились, что Полина работала в модельном бизнесе с 2017 года. Она участвовала в большинстве местных кастингов. В 12 лет стала первой вице-мисс конкурса красоты «Маленькая супермодель Курска». Затем ее отправили участвовать в «Маленькой супермодели мира» в Греции.

С экс-министром транспорта и бывшим губернатором Курской области Полина познакомилась в 2021 году. Через 12 месяцев Старовойт подарил ей черную KIA K5.

Роман Старовойт был губернатором Курской области с 16 сентября 2019 года по 14 мая 2024 года. Затем стал главой Минтранса РФ, а 7 июля был снят с должности. В тот же день он покончил с собой в подмосковном Одинцове.

Вероятная причина самоубийства — возможное уголовное дело. Мужчину подозревали в мошенничестве в особо крупном размере и причастности к нарушениям при возведении фортификаций в регионе.

В четверг в морге ЦКБ управделами президента проходит прощание со Старовойтом. Его похоронят в Санкт-Петербурге.