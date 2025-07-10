Весь город в дыму: Киев ночью попал под мощный удар беспилотников

Кличко: по Киеву минувшей ночью был нанесен массированный удар БПЛА

Минувшей ночью ряд объектов в Киеве попал под массированный удар беспилотников. Работали средства ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале .

Взрывы зафиксировали в Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском и Подольском районах Киева. На территориях нежилой застройки по нескольким адресам разгорелись пожары.

Издание УНИАН со ссылкой на местные Telegram-каналы публикует кадры последствий ночного удара. На одном из видео показано, что весь город накрыла плотная пелена дыма.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, всего за минувшую ночь по территории страны были выпущены 18 различных ракет, а также 400 ударных дронов.

Главной целью атаки стали Киев и область, также взрывы гремели в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской области.