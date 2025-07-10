2 золотые медали завоевали подмосковные стрелки на Чемпионате и этапе Кубка РФ

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые медали в рамках национального чемпионата и этапа Кубка России по пулевой стрельбе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В матче за золотую медаль олимпийского упражнения «винтовка пневматическая, 10 м, мужчины» встречались Тимур Берлинский (Химки) из Московской области обошел соперника и из Белгородской области. В течение всего матча оба спортсмена показывали примерно одинаковые результаты. Однако, последним выстрелом подмосковный спортсмен выбил победу. Бронзовым призером стал представитель Ямало-Ненецкого автономного округа.

В женских командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета подмосковное трио Дианы Даниловой (Краснознаменск), Елены Липы (Краснознаменск) и Софьи Никулиной (Наро-Фоминск) стали сильнейшими. В финальном матче спортсменки Московской области обошли соперниц из Москвы. На третьем месте расположились представительницы Белгородской области.

Призерами турнира также стали подмосковные спортсмены Антон Аристархов и Софья Никулина.

Этап Кубка России по пулевой стрельбе проходил с 28 июня по 8 июля в селе Игнатово (Московская область) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее Антон Аристархов стал победителем международных соревнований «Открытый чемпионат Республики Беларусь по пулевой стрельбе».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.