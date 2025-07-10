Ликсутов: Москва продемонстрировала космические достижения на выставке ИННОПРОМ

Москва является главным центром ракетно-космической отрасли России, где ведущие предприятия, научные центры, лаборатории и исследовательские институты задают направление развития отечественной космонавтики, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В ходе 15-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ компании этой сферы представили на стенде городского правительства передовые технологии и инновационные решения.

Максим Ликсутов уточнил, что по поручению мэра Сергея Собянина Москва активно развивает ракетно-космическую отрасль — сегодня это одно из приоритетных направлений промышленности столицы.

«Свыше 40 компаний создают все необходимое для успешного функционирования сектора — от ракет-носителей до комплектующих космических аппаратов. Передовые решения инженеров, конструкторов, разработчиков и других высококвалифицированных специалистов позволяют Москве выпускать продукцию, не имеющую аналогов в мире, и поддерживать статус технологического лидера», — рассказал Ликсутов.

Московская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» показала на стенде правительства города спутник экспериментальной миссии «Рассвет-2», предназначенный для тестирования технологий будущей системы широкополосной связи с глобальным охватом на основе низкоорбитальной группировки. Впервые в России этот космический аппарат оборудован терминалами межспутниковой лазерной связи собственной разработки, а также бортовым радиокомплексом для передачи данных «Космос — Земля» в стандарте 5G NTN.

Другая компания — «СПУТНИКС» — представила наноспутник «Зоркий-2М». Его преимущества — малый вес (менее 30 кг) и компактные размеры, которые не мешают получать высококачественные изображения.

По словам министра правительства города, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, Москва — важный центр космического инжиниринга, где созданы все условия для привлечения инвестиций в высокотехнологичные проекты.

«Столица работает над созданием аэрокосмического кластера, который объединит предприятия ракетно-космической промышленности и основные профильные организации», — сказал Гарбузов.

Для укрепления производственного потенциала в Москве сформирована благоприятная инвестиционная среда. Предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, включая льготное кредитование, аренду городской земли на выгодных условиях при реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), получение специальных статусов и другие инструменты.