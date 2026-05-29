Опасная ловушка: гниющая в погребе картошка несет незаметную смерть

«Когда картофельные клубни начинают гнить, в них активно размножаются бактерии и грибки. Как и любые живые организмы, они дышат: поглощают кислород и выделяют углекислый газ. В плохо проветриваемом подвале этот процесс быстро меняет состав воздуха. Кислорода становится меньше, а углекислого газа — больше, он может заполнить значительную часть помещения», — сказала Кашух.

Она пояснила, что углекислый газ тяжелее воздуха, поэтому он не рассеивается равномерно, а скапливается внизу, у самого пола, и постепенно вытесняет кислород. Когда человек спускается в погреб и вдыхает углекислый газ, он может мгновенно потерять сознание.

«Трагичность ситуации еще и в том, что родственники, увидев упавшего, инстинктивно бросаются вниз на помощь и тоже попадают в смертельную ловушку. Обычная марлевая повязка, мокрая тряпка у лица или противогаз без принудительной подачи воздуха здесь абсолютно бесполезны — они не защищают от нехватки кислорода, а лишь фильтруют частицы, которых в газовой среде нет. Поэтому лучшая тактика — не допускать такой ситуации вовсе», — рассказала врач.

Кашух отметила, что прежде чем спуститься в погреб, где лежит картошка, нужно обязательно открыть его и хорошо проветрить.

«Есть проверенный дедовский способ: опустите вниз зажженную свечу. Если пламя гаснет у самого пола — кислорода там критически мало и спускаться нельзя ни в коем случае, пока погреб как следует не проветрится», — подчеркнула специалист.

Международный день картофеля отмечается ежегодно 30 мая. Картофель входит в тройку самых потребляемых продуктов в мире, его выращивают в 159 странах, а история культуры насчитывает около 8 тыс. лет. Картошка играет важнейшую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и борьбе с голодом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.