Опасная инфекция для скота распространилась уже в 10 регионах России

В России зафиксировано распространение пастереллеза — опасной инфекционной болезни, поражающей домашний скот. Очаги заболевания выявлены уже в 10 регионах страны, сообщают « Известия ».

Список неблагополучных территорий включает Новосибирскую, Омскую, Томскую, Свердловскую, Самарскую и Пензенскую области, Забайкальский край, Чувашию, Якутию и Республику Алтай.

Болезнь начала распространяться с конца 2025 года. По информации фермеров и местных жителей, сдержать ее пока не удается даже путем изъятия и уничтожения скота.

В Новосибирской области, где также зафиксирована вспышка пастереллеза, животных изымают при участии полиции. Как рассказали местные жители, при попытке сопротивления, им угрожают увольнением или возбуждением уголовных дел.

