Baza: в Новосибирской области зафиксировали эпидемию пастереллеза

Отмечается, что инфекция затронула несколько районов, в том числе Купинский, Баганский и Карасукский. С начала февраля у местных жителей массово изымают скот, животных уничтожают.

По словам местных жителей, животных изымают при участии полиции — при попытке сопротивления, им угрожают увольнением или возбуждением уголовных дел. Как рассказали жители Купинского района, планируют уничтожить свиней, баранов и крупный рогатый скот: речь идет примерно о 600 голов из 150 подсобных хозяйств.

Казахстан уже запретил поставки скота, мяса и молока из Алтайского края и республики Алтай, а также Омской и Новосибирской областей из-за пастереллеза скота.

Население Омской области всерьез встревожено в связи с проводимыми масштабными мероприятиями по утилизации умерших животных. В пораженной местности официально установлен карантин.

