Жители встревожены: в Омской области массово сжигают скот из-за карантина

Население Омской области всерьез встревожено в связи с проводимыми масштабными мероприятиями по утилизации умерших животных. В пораженной местности официально установлен карантин, сообщает «Подъем» .

От жителей Москаленского района поступили сообщения о том, что в окрестностях села Миролюбовка организовано сжигание трупов сельскохозяйственных животных. Густой темный дым наблюдается на значительном расстоянии. Эти действия вызвали тревогу у местного населения, предположившего возникновение очага заразной болезни и ее распространение.

Как пояснили региональные власти, ограничительные меры введены в связи с выявлением пастереллеза у крупного рогатого скота. Особи с признаками заболевания были изъяты, их владельцам гарантированы денежные компенсации. В настоящее время ситуация находится на постоянном контроле специалистов.

Пастереллез представляет собой острую болезнь инфекционного характера, вызываемую бактериями. Наиболее уязвим к ней домашний скот, птица, а также обитатели дикой природы.

