Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ в Курскую область для оценки ситуации, пишет РИА Новости .

Официальный представитель ведомства Равина Шамдассани заявила, что ООН хочет провести проверку о нарушениях прав человек ВСУ.

Она отметила, что имеющейся информации о происходящем в Курской области недостаточно для оценки ситуации, поэтому нужен доступ на эту территорию для получения дополнительных сведений.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты атаковали бригаду «Россетей» в Курской области с помощью химических боеприпасов, которые типичны для Соединенных Штатов и Германии,