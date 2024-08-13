ВСУ использовали под Курском типичные для США химические боеприпасы

Украинские солдаты атаковали бригаду «Россетей» в Курской области с помощью химических боеприпасов, которые типичны для Соединенных Штатов и Германии, передает Lenta заявление начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сказанное в эфире телеканала «Звезда».

В снарядах, входящих в дымовое снаряжение, есть два опасных вещества — гексахлорэтан и оксид цинка. Также в составе могли находиться другие химикаты.

Кириллов отметил, что специалисты проверяют пробы с места удара. Расследование продолжается.

О применении ВСУ химического оружия в Беловском районе Курской области президенту РФ сообщили 12 августа. Члены бригады отравились.