Бригада электриков отравилась под Курском из-за попадания под украинское химоружие
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Украинские солдаты применили химическое оружие против бригады «Россетей», которая попала под обстрел в Беловском районе Курской области, сообщает РИА Новости.
Об инциденте, который произошел 10 августа, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что снаряды, которыми обстреливали бригаду, были с химическим оружием.
Смирнов отметил, что сотрудники смогли спастись — они укрылись в РОВД.
Вся бригада жива, однако получила отравление. Кроме того, от химоружия пострадали сотрудники полиции и глава сельского совета.
Ранее Смирнов рассказал о тяжелой обстановке, сложившейся в Курской области. Он отметил, что на данный момент 28 населенных пунктов региона находятся под контролем ВСУ.