Бригада электриков отравилась под Курском из-за попадания под украинское химоружие

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Смирнов: ВСУ применили химоружие против бригады электриков в Курской области

Украинские солдаты применили химическое оружие против бригады «Россетей», которая попала под обстрел в Беловском районе Курской области, сообщает РИА Новости .

Об инциденте, который произошел 10 августа, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что снаряды, которыми обстреливали бригаду, были с химическим оружием.

Смирнов отметил, что сотрудники смогли спастись — они укрылись в РОВД.

Вся бригада жива, однако получила отравление. Кроме того, от химоружия пострадали сотрудники полиции и глава сельского совета.

Ранее Смирнов рассказал о тяжелой обстановке, сложившейся в Курской области. Он отметил, что на данный момент 28 населенных пунктов региона находятся под контролем ВСУ.