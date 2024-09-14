Онлайн-сервисы Wildberries до сих пор не починили после крупного утреннего сбоя

Маркетплейс Wildberries продолжает работать с перебоями в пяти регионах России. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

На крупный сбой в работе Wildberries с самого утра субботы больше всего жалоб поступает из Якутии и Сахалинской области. Также проблемы наблюдаются в Приморском крае, Иркутской и Новосибирской областях.

У клиентов маркетплейса не работает личный кабинет и сервис. Также некоторые пользователи жалуются на сбой сайта.

Ранее о неполадках в работе Wildberries стало известно в 07:54 утра. Тогда сервисы маркетплейса тоже не работали у жителей пяти регионов.