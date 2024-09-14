Онлайн-сервисы Wildberries до сих пор не починили после крупного утреннего сбоя
Downdetector: в России продолжается масштабный сбой в работе Wildberries
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Маркетплейс Wildberries продолжает работать с перебоями в пяти регионах России. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
На крупный сбой в работе Wildberries с самого утра субботы больше всего жалоб поступает из Якутии и Сахалинской области. Также проблемы наблюдаются в Приморском крае, Иркутской и Новосибирской областях.
У клиентов маркетплейса не работает личный кабинет и сервис. Также некоторые пользователи жалуются на сбой сайта.
Ранее о неполадках в работе Wildberries стало известно в 07:54 утра. Тогда сервисы маркетплейса тоже не работали у жителей пяти регионов.