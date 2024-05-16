Онкология отняла жизнь у 85-летнего летчика-испытателя Дмитрия Автухова

Самый опытный российский летчик-испытатель, актер и ликвидатор аварии в Чернобыле Дмитрий Автухов скончался в возрасте 85 лет, сообщает Mash .

Легендарный пилот ушел из жизни 10 мая 2024 года, но известно об этом стало только сейчас. По данным журналистов, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Автухов в течение жизни научился управлять более чем 20 типами самолетов и вертолетов, был ведущим испытателем Ка-50.

Он первым сел за штурвал московского пожарного вертолета, когда такая техника появилась в распоряжении чрезвычайного ведомства. Массовый зритель помнит Автухова по роли пилота вертолета в фильме «Черная Акула».

Ранее в возрасте 53 лет из жизни ушел журналист Максим Кононенко. Причина его смерти не уточняется. Известно, что скорую помощь Кононенко вызвала супруга, но медики оказались бессильны.