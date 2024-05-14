Умер журналист Максим Кононенко

В возрасте 53 лет в Москве скончался журналист Максим Кононенко, передает RT со ссылкой на его супругу.

По данным 112, публицисту стало плохо в его квартире в поселке Мосрентген. Кононенко госпитализировали в больницу, но спасти медики его не смогли.

Кононенко был соведущим Глеба Павловского в программе «Реальная политика» на НТВ.

Последние годы он вел свой собственный проект в Сети и программу на радио «Вести FM», также работал с рядом изданий как колумнист. Сетевым конкурсом РОТОР в 2000 году был назван «Программистом года» и «Человеком года», а в 2003 и в 2004 годах — «Сетевым писателем года».