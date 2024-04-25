ОНК: арестованный замминистра обороны оценил моральное состояние как стабильное

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дамир Енаев отметил, что доктор посетил арестованного замминистра обороны РФ Тимура Иванова, он не страдает хроническими заболеваниями, а также оценивает свое моральное состояние как стабильное. Об этом сообщает РИА Новости .

«На завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу», — сказал Енаев.

Как добавил зампред ОНК Москвы Николай Зуев, жалоб на условия содержания у Тимура Иванова нет. Сейчас он сидит в карантинной камере в СИЗО-2 («Лефортово»), соседей там нет. При этом в камере стоит все необходимое: телевизор, холодильник, а еще есть питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности.

Иванова задержали вечером 23 апреля на рабочем месте. Замминистра подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело. Суд арестовал его на 2 месяца. При этом вину замминистра не признает.

С 2016 года Иванов занимал пост замглавы Минобороны России по вопросам строительства и капремонта объектов. Министр обороны страны Сергей Шойгу 24 апреля отстранил Тимура Иванова от исполнения обязанностей.