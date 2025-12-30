Онищенко посоветовал встретить Новый год и выйти на работу 2 января

Самый лучший способ — 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», — отметил он.

По его словам, россиянам лучше отмечать Новый год дома, а не за границей.

«Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», — отметил он.

Ранее член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов заявил, что в этом году 31 декабря станет выходным за счет переноса, но не будет считаться праздничным. Поэтому требовать сделать 30 декабря сокращенным работники не имеют права.

