«Право работодателя»: юрист рассказал о рабочих днях 29 и 30 декабря

Юрист Султанов: 30 декабря в этом году считается полноценным рабочим днем

Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов заявил, что в этом году 31 декабря станет выходным за счет переноса, но не будет считаться праздничным. Поэтому требовать сделать 30 декабря сокращенным работники не имеют права, сообщает RT .

«В то же время работодатель вправе по собственной инициативе установить сокращенный рабочий день или отпустить сотрудников раньше», — отметил юрист.

По его словам, это решение может быть закреплено внутренним регламентом, распоряжением руководства или опираться на устоявшуюся традицию в компании.

Следовательно, сотрудники не вправе настаивать на уменьшении продолжительности рабочего дня 30 декабря, тем не менее, значительное число работодателей проявляют лояльность к своим коллективам и по собственной инициативе принимают решения об укороченном дне, что абсолютно законно.

