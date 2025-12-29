«Право работодателя»: юрист рассказал о рабочих днях 29 и 30 декабря
Фото - © Сергей Федулов / Фотобанк Лори
Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов заявил, что в этом году 31 декабря станет выходным за счет переноса, но не будет считаться праздничным. Поэтому требовать сделать 30 декабря сокращенным работники не имеют права, сообщает RT.
«В то же время работодатель вправе по собственной инициативе установить сокращенный рабочий день или отпустить сотрудников раньше», — отметил юрист.
По его словам, это решение может быть закреплено внутренним регламентом, распоряжением руководства или опираться на устоявшуюся традицию в компании.
Следовательно, сотрудники не вправе настаивать на уменьшении продолжительности рабочего дня 30 декабря, тем не менее, значительное число работодателей проявляют лояльность к своим коллективам и по собственной инициативе принимают решения об укороченном дне, что абсолютно законно.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.