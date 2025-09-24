Они же не люди: чем категорически нельзя кормить птиц осенью

К подкормке птиц стоит переходить ближе к ноябрю и использовать несоленое сало или семечки без обжарки. Хлеб и соленые продукты крайне опасны для пернатых, сообщил РИАМО орнитолог, директор Зоологического института РАН Никита Чернецов.

«Сейчас еще птицы на подкормку особо не пойдут. А вот когда уже осень наступит конкретная, где-нибудь в ноябре, вот тогда птиц можно подкармливать тыквенными и подсолнечными семечками, но не жареными. Салом, но тоже ни в коем случае не соленым. Можно прямо развешивать кусочки», — сказал Чернецов.

Он добавил, что нельзя птичкам давать хлеб и категорически запрещено соленое свиное сало.

«Это вредит метаболизму — им не так просто вывести соль из организма. Если вы поедите соленой пищи, вы будете больше пить, и потом соль у вас выведется с мочой. А у птиц это все сложнее. Поэтому так делать не надо», — предупредил специалист.