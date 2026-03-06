«Они просто звери»: в Челябинске мальчика насиловали группой в туалете школы

С челябинской гимназии требуют миллионы за насилие над школьником в туалете

Прокуратура направила в Тракторозаводский районный суд иск против челябинской гимназии после обвинений троих третьеклассников в насилии над 9-летним мальчиком в туалете. Школе и родителям обвиняемых детей вменяется выплата моральной компенсации. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме, сообщает 74.RU .

Скандальная история в челябинской гимназии произошла в сентябре прошлого года. Ученики третьего класса насиловали девятилетнего мальчика в помещении туалета. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Мама пострадавшего четыре месяца пыталась добиться наказания виновных.

Первым ответчиком по делу стала гимназия, где все произошло. С учреждения требуют выплатить 4 млн рублей моральной компенсации. По предварительным данным, сумму согласовали с семьей пострадавшего. К разбирательству привлечены директор школы, завуч, два учителя, комитет образования, городская администрация и родители всех участников.

При этом родители трех мальчиков, которых обвиняют в насилии, получили отдельные иски. В зависимости от тяжести обвинений, с них требуют от 1,5 до 3,5 млн рублей.

