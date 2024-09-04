«Она уникальная»: Борис Титов рассказал о сардельке

«Абрау — место уникальное, я много раз это говорил. Вот еще одно подтверждение. Вы знаете, что в нашем озере есть свой эндемичный вид рыб? Эндемичный — значит, водится только здесь и нигде больше», — рассказал Титов.

Он подчеркнул, что рыба называется абрауская сарделька. Она похожа на черноморско-каспийскую тюльку, но имеет небольшие отличия. Какое-то время считалось, что рыбу вытеснил заселенный в озеро судак, но несколько лет назад ихтиологам удалось выловить несколько редких рыбок.

Глава ГК «Абрау-Дюрсо» добавил, что водоем сформировался в результате сейсмической активности, а местная фауна могла заселиться из из древних пресноводных убежищ. Абрау с его заповедной природой является источником жизни для редкой фауны.

Ранее глава винного дома «Абрау-Дюрсо» прокомментировал грядущий ввоз в РФ продукции Минского завода виноградных вин, назвав «шмурдяком» сырье для белорусских алкогольных напитков.