«Она уникальная»: Борис Титов рассказал о сардельке
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Владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов заявил, что в озере одноименного поселения в Краснодарском крае водится абрауская сарделька, сообщает новостной агрегатор СМИ2.
«Абрау — место уникальное, я много раз это говорил. Вот еще одно подтверждение. Вы знаете, что в нашем озере есть свой эндемичный вид рыб? Эндемичный — значит, водится только здесь и нигде больше», — рассказал Титов.
Он подчеркнул, что рыба называется абрауская сарделька. Она похожа на черноморско-каспийскую тюльку, но имеет небольшие отличия. Какое-то время считалось, что рыбу вытеснил заселенный в озеро судак, но несколько лет назад ихтиологам удалось выловить несколько редких рыбок.
Глава ГК «Абрау-Дюрсо» добавил, что водоем сформировался в результате сейсмической активности, а местная фауна могла заселиться из из древних пресноводных убежищ. Абрау с его заповедной природой является источником жизни для редкой фауны.
Ранее глава винного дома «Абрау-Дюрсо» прокомментировал грядущий ввоз в РФ продукции Минского завода виноградных вин, назвав «шмурдяком» сырье для белорусских алкогольных напитков.