Глава «Абрау-Дюрсо» назвал «шмурдяком» сырье для белорусских вин

Глава винного дома «Абрау-Дюрсо», председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов считает, что поставки в РФ вина из Белоруссии являются восстановлением канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка, сообщает РБК .

«Грядущий ввоз в РФ продукции Минского завода виноградных вин — не что иное, как восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка. Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище», — заявил Титов.

Он подчеркнул, что в обиходе данный вминоматериал получил название «шмурдяк». Отечественным производителям запрещено называть вином продукцию, которая была изготовлена не из российских виноматериалов.

При этом у производителей из Белоруссии, по словам Титова, таких ограничений нет. Также на них не распространяются импортные пошлины, действующие с прошлого года на вина из Евросоюза.

Глава «Абрау-Дюрсо» добавил, что необходимо следить за ценами и качеством поставляемой продукцией. Российский рынок может переполниться белорусским вином нижней ценовой категории и тогда у отечественных производителей могут появиться вопросы.

Ранее стало известно, что в Россию начали поставлять напитки Минского завода виноградных вин. При этом названия поставляемой в страну продукции схожи наименованиями западных вин.