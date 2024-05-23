«Она есть, что скрывать-то»: Гурулев о коррупции в Минобороны

Депутат Гурулев заявил, что в Минобороны есть коррупция

Депутат Госдумы и генерал Андрей Гурулев заявил, что в министерстве обороны «присутствует коррупция». Таким образом законодатель прокомментировал задержание нового высокопоставленного военного чиновника — генерал-майора Ивана Попова, ставшего фигурантом дела об особо крупном мошенничестве, сообщает «Царьград» .

Гурулев отметил, что Попов «достойно выполнял свои обязанности», о чем депутат, по его словам, неоднократно говорил сам. Тем не менее парламентарий отказался комментировать работу правоохранителей, назвав это некорректным.

Также Андрей Гурулев ответил на вопрос о коррупции в оборонном ведомстве. По словам парламентария, сейчас стало очевидно, что коррупционные факты в Минобороны имеют место быть.

«Она есть, ее видно. Есть факты. Что скрывать-то… Вон, пожалуйста», — сказал Гурулев.

Следователи попросили перевести экс-командующего 58-й армией ВС РФ, генерала Ивана Попова под домашний арест. По данным Следкома, высокопоставленный офицер причастен к краже изделий металлопроката на 130 млн рублей. Их приобретала военно-гражданская администрация Запорожской области, изделиями планировалось оборудовать фортификационные сооружения в зоне СВО.