«Он высасывал ее силы»: эксперт рассказала, почему женщины хорошеют после развода

Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала, что женщины начинают хорошеть после развода, так как его можно отнести к психологическому эффекту, когда очень длительный процесс обретает финальную точку или логическое завершение, сообщает «Вечерняя Москва».

«Потому что когда есть то, что полностью занимает внимание человека, напрягает психику, все моральные и физические ресурсы организма уходят туда: в обдумывание, в контроль, в эмоциональное состояние», — сказала Алексеева.

Она подчеркнула, что женщина чувствует облегчение после развода или в моменте, когда в отношениях все становится окончательно и бесповоротно.

По словам эксперта, многие женщины начинают чувствовать себя лучше после развода, потому что они тратили много энергии на поддержание отношений или на то, чтобы терпеть неуважительное поведение партнера. Также женщина расцветает в предвкушении нового периода в ее жизни после развода.

Специалист отметила, что затянувшийся период неопределенности в браке высасывает из женщины все силы, красоту и самоуверенность женщины.

Алексеева добавила, что после развода женщине важно вернуть свою былую красоту и привлекательность, а затем начать общение с новыми мужчинами, чтобы строить свою счастливую жизнь.

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