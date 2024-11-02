Три правила: психолог раскрыла, как выйти замуж после 40 лет

Психолог Жданова: после 40 лет люди более осознанно подходят к браку

По статистике, на 10 браков в России приходится 7 разводов. Психолог Эльвира Жданова предложила изменить такую тенденцию. Более того, она уверена, что самые крепкие браки заключают люди после 40 лет.

Психолог объяснила некоторые отличия создания семьи в зрелом возрасте. Во-первых, лучше знакомиться лично, а не в Сети.

«В прямом смысле следует выйти на улицы! Нужны очень активные действия. Увы, общение в интернете добавляет много иллюзий. Это может обернуться горьким разочарованием», — объяснила Жданова.

Есть и второе, самое главное правило, добавила она.

«Перед тем, как начать знакомиться, советую на листике выписать, какие качества должны быть у вашего предполагаемого партнера. Тогда автоматически вы будете обращать внимание только на тех, кто вам нужен», — продолжила Жданова.

Важно хорошо себя знать, уметь отстаивать личные границы, быть уверенным в том, что чувствуешь. В-третьих, нужно осознанно подходить к выбору партнера.

«Когда вы встретили подходящего человека, нужно принять его и полюбить», — поделилась психолог.

По словам Ждановой, после 40 лет люди более осознанно подходят к браку, понимая, зачем они туда идут. Чаще всего у них уже есть опыт совместного проживания, ведения хозяйства или даже развода, раздела имущества. Но зато они лучше знают себя и умеют договариваться.