Он необщительный: соседи рассказали о затворнической жизни отца Павла Дурова

Соседи утверждают, что с начала скандала вокруг Павла Дурова его отец перестал выходить на улицу. В последнее время его и так редко видели, но теперь он совсем старается ни с кем не общаться, а вечерами даже не включает свет в квартире. Одна из женщин, проживающая в том же доме, что и Валерий Дуров, рассказала о его жизни в уединении. Оказалось, он не общается не только с соседями, но и с детьми.

«Примерно пять лет назад их отец и мать разъехались. Без скандалов и ссор. Интеллигенция же. Валерий Семенович тут остался, а жена его съехала вместе с сыном Колей. <…> А Дуров-старший живет тут до сих пор. Он еле-еле ходит, старенький уже. Последний раз видела его месяц назад. Дети к нему не приезжают. Пашу за последние семь лет тут ни разу не видела. Ни внуков, ни другой родни», — рассказала женщина.

По словам другой соседки, Валерий Дуров ведет затворнический образ жизни. Она предположила, что он может бояться мошенников или стесняется разговоров о сыне, которого 24 августа задержали в Париже по подозрению в распространении детской порнографии.