Омбудсмен Фаевская поучаствовала в обсуждении вопросов развития института пробации

В правительстве Московской области состоялся круглый стол на тему: «Роль общественных формирований в становлении и развитии института пробации в Московской области». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Организаторами мероприятия выступили Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК и Общественная палата Московской области. В своем вступительном слове представитель Общественной палаты РФ Александр Воронцов обратился к участникам круглого стола, рассказав о новом проекте ОП РФ по мониторингу реализации положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» в субъектах РФ, направленного на сбор и анализ передового опыта и практик в оказании содействия осужденным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Он отметил, что во многих регионах страны такая работа уже проводилась, но вступление в 2024 году в силу закона «О пробации в РФ» позволило эту работу систематизировать, обозначить основные направления, четко определить субъекты пробации и их задачи.

«В настоящее время мы помогаем одной молодой девушке, которая недавно освободилась из Можайской воспитательной колонии. К сожалению, по сложившимся обстоятельствам она получила такой печальный жизненный опыт. Ей всего 19 лет и все еще впереди, но ей нужна максимальная поддержка, чтобы сделать правильный выбор. Девушка мечтает получить образование, и мы ей обязательно поможем. Очень важно понимать, что ресоциализация — это долгий и сложный процесс, требующий координации усилий всех участников системы: правоохранительных органов, пробационных служб, социальных работников, психологов, образовательных учреждений и общественных организаций», — отметила Ирина Фаевская.

В обсуждении также приняли участие начальник отдела по работе с ОНК Аппарата Общественной палаты РФ Петр Золотов, председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, председатель Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов, начальник ГУФСИН России по Московской области Александр Ветров, заместитель председателя Общественной палаты Московской области, председатель Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Сергей Леонов, представители министерства юстиции Московской области, социального развития, здравоохранения и образования, Торгово-промышленной палаты Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.