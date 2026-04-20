Ольга Курлович рассказала о простых ритуалах для психики

Эксперт отметила, что основа психического благополучия — в простых привычках. Подготовку ко сну стоит начинать за час: приглушить свет, проветрить комнату и отложить важные дела. Ложиться и просыпаться желательно в одно и то же время, включая выходные.

«Питание — это тоже форма заботы о себе. Начинать день лучше со стакана теплой воды, есть не торопясь, чувствуя вкус каждого кусочка. Полезно обращать внимание на самочувствие после еды: тело само подсказывает, что ему подходит. Яркие овощи, зелень и специи на тарелке поднимают настроение уже своим видом», — пояснила Курлович.

Она добавила, что прогулки без маршрута, внимание к запахам природы и ходьба босиком помогают восстановить контакт с собой.

«Информационный шум утомляет, даже если мы его не замечаем. Рекомендуется устраивать себе час без экрана утром и вечером, а также делать паузу на день-два от новостных лент. Вместо пролистывания ленты можно полистать красивый журнал или фотоальбом. Вечер без гаджетов за час до сна помогает переключиться. Телефон лучше оставить в другой комнате. В освободившееся время можно порисовать, даже если нет навыков, написать письмо от руки или просто посидеть у окна, наблюдая, как темнеет небо», — сообщила эксперт.

«Творчество не требует мастерства. Это способ выразить себя: рисовать красками или мелками, лепить из глины, вести дневник без правил, составлять коллажи из журналов. Главное — не результат, а процесс», — подчеркнула она.

По словам Курлович, мягкая физическая активность — йога, плавание или прогулки — должна приносить радость и ощущение живости тела.

