Олег Тиньков* перестал общаться с людьми, которые летают в Москву

Бывший российский банкир и предприниматель Олег Тиньков* заявил, что перестал общаться с теми, кто продолжает летать в Москву, живя при этом в Европе.

По словам бизнесмена, он заблокировал в мессенджерах своих сокурсников по институту из Петербурга и Москвы, «порядка 50-100 человек».

«Я не разговариваю с людьми, которые летают в Москву. Мне они неинтересны», — сказал Тиньков в интервью телеведущему Михаилу Козыреву**.

По словам Тинькова*, он не понимает, как сейчас можно жить в Европе, и при этом время от времени возвращаться в Россию.

«Это вообще для меня какие-то люди с другой планеты», — отметил он.

Бизнесмен подчеркнул, что Россия больше не является «его страной», так как он отказался от российского гражданства.

Тиньков* продал свою 35%-ную долю в материнской компании Тинькофф Банка TCS Group фирме «Интеррос» Владимира Потанина в мае 2022 года. После этого он уехал из России.

*признан в России иноагентом.

**признан иностранным агентом в РФ.